Business news: Egitto, inflazione prezzi al consumo sale al 14 per cento a maggio

- L'inflazione dei prezzi al consumo urbano in Egitto è salita al 14 per cento a maggio, rispetto al 13 per cento di aprile, su base annua. Lo riferisce un comunicato stampa dell’agenzia di statistica del paese (Capmas). L'indicatore annuale dei prezzi al consumo urbano è salito a 303 punti a maggio, rispetto ai 265,6 del mese di maggio del 2018. Il prezzo di cibo e bevande è aumentato del 14,2 per cento a maggio. Inoltre, il taglio ai sussidi per il carburante entrato in vigore il 16 giugno 2018 ha causato un aumento senza precedenti dei prezzi dei servizi principali e del cibo. L'inflazione dovrebbe aumentare a metà giugno quest'anno, in vista di un taglio definitivo delle sovvenzioni per il carburante. (Cae)