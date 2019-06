Business news: amministratore delegato di Edf, l'Egitto mercato attraente per oil & gas

- L'Egitto è diventato un paese attraente per quanto riguarda gli investimenti nel settore del petrolio e del gas. Lo ha dichiarato Jean-Bernard Levy, presidente e amministratore delegato di Électricité de France (Edf), durante un colloquio con il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, a margine di una conferenza sul gas naturale nel Mediterraneo organizzata dall’Unione europea e dall’Osservatorio mediterraneo dell’energia (Ome) a Parigi. "L'Egitto è diventato più attraente nell'industria petrolifera e del gas, in particolare dopo l'approvazione di una legge che regola il mercato nel paese, aprendo prospettive di collaborazione più ampie”, ha detto Levy, citato in un comunicato del ministero del Cairo. L'incontro ha riguardato anche le attività di Edison (controllata da Edf) in Egitto, tra cui il piano di sviluppo del giacimento offshore di Abu Qir, al largo di Alessandria, e le attività upstream nelle altre concessioni recentemente acquisite dalla società italiana. (Cae)