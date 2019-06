Business news: ministro Petrolio Iran, nessuna intenzione di lasciare l'Opec

- L'Iran non ha intenzione di lasciare l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec). Lo ha detto il ministro del Petrolio iraniano, Bijan Zanganeh, in un'intervista pubblicata dal sito di notizie del parlamento iraniano "Icana". "L'Iran non ha intenzione di lasciare l'Opec e si rammarica del fatto che alcuni membri dell'Opec abbiano trasformato questa organizzazione in un forum politico per confrontarsi con due membri fondatori dell'Opec, ovvero Iran e Venezuela", ha affermato. Zanganeh ha aggiunto: "Due paesi regionali stanno mostrando ostilità verso di noi in questa organizzazione". Pur senza nominare esplicitamente i due paesi (Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti), il ministro del Petrolio iraniano ha affermato: "Non siamo loro nemici, ma stanno mostrando ostilità verso di noi e usano il petrolio come un'arma contro di noi nel mercato globale e nel mondo". (Res)