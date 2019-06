Business news: Emirati, Banca centrale prevede crescita Pil del 4,6 per cento nel 2020

- La Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti (Cbe) prevede che il Pil emiratino cresca del 4,6 per cento nel 2020. In un rapporto, la Cbe stima che il Pil nel prossimo anno aumenti invece a 1,59 trilioni di dirham (430 miliardi di dollari), rispetto ai 1,52 miliardi di dirham (410 miliardi di dollari) del 2019. Le stime della Cbe sono più ottimiste rispetto a quelle diffuse la scorsa settimana dalla Banca mondiale. Nel rapporto sulle prospettive economiche globali pubblicato oggi, l’istituto di credito internazionale ha previsto una crescita del Pil per l’anno in corso del 2,6 per cento con uno scarto negativo dello 0,4 per cento rispetto alle stime diffuse lo scorso gennaio. Per il 2020 la Banca mondiale ha invece rivisto al rialzo (+0,2 per cento) il tasso di crescita dell’economia emiratina che si attesterà intorno al 3 per cento, mentre ha lasciato invariate le prospettive per il 2021 al 3,2 per cento. Nel complesso l’economia emiratina crescerà nel 2019 con un tasso al di sopra della media del 2 per cento registrato nella regione del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) (Res)