Business news: Israele, Ford apre centro di ricerca a Tel Aviv

- La Ford Motor Company ha inaugurato a Tel Aviv un centro di ricerca che si concentrerà sulla connettività, sui sensori, sui sistemi automatizzati, sul sistema di monitoraggio dei veicoli e sulla sicurezza informatica. All’inaugurazione ha partecipato il presidente della casa automobilistica statunitense, Bill Ford. Il nuovo centro servirà a sviluppare la ricerca per potenziare il team globale di ricerca e ingegneria avanzata di Ford. Sosterrà inoltre le attività di Ford nel settore automobilistico e della mobilità identificando tecnologie e start-up nei settori della connettività, dei sensori, della ricerca sui sistemi automatizzati, del monitoraggio dei veicoli e della sicurezza informatica. Il nuovo centro di ricerca svolgerà un ruolo significativo in quanto la casa automobilistica persegue la sua visione di diventare "l'azienda più affidabile al mondo, progettando veicoli intelligenti per un mondo intelligente", fa sapere Ford. Il centro comprende un laboratorio per i veicoli per supportare gli sforzi dimostrativi e il lavoro di intelligenza artificiale condotto dal team di Saips, sussidiaria di Ford. (Res)