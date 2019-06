Business News: banche di Tanzania e Uganda congelano cambio scellini kenioti in attesa di nuove banconote

- Le banche di Tanzania e Uganda hanno congelato il cambio di valuta keniota, in attesa che la Banca centrale di Nairobi consegni ai rispettivi governi le nuove banconote da mille scellini emesse di recente. Lo riferisce il quotidiano keniota "The Star". In una lettera indirizzata a tutte le istituzioni finanziarie della Tanzania, l'autorità per la regolamentazione del settore ha annunciato che la decisione ha effetto immediato, come richiesto dalle autorità di Nairobi nel quadro della lotta ai flussi finanziari illeciti ed alle valute contraffatte. Secondo la stampa locale, se la misura stringe il giro di vite sui boss del traffico illecito di denaro, complica anche l'attività dei commercianti kenioti che lavorano con l'estero. Il governatore della Banca centrale del Kenya Patrick Njoroge ha annunciato che contatterà presto altre autorità regionali per assicurare una transizione graduale dalle vecchie alle nuove banconote. (Res)