Roma: Montuori, definendo con chiarezza principi e regole abbiamo portato a termini importanti interventi housing sociale (4)

- "Sta di fatto che - conclude - definendo con chiarezza principi e regole, siamo riusciti a portare a conclusione nei tempi che ci eravamo dati importanti interventi di housing sociale nelle periferie, per la realizzazione di oltre 1.200 appartamenti; è stato rilasciato il permesso di costruire per la ex Dogana di san Lorenzo con un progetto che prevede una importante parte pubblica del compendio; sono ripartiti i lavori sull’immobile dell’ex istituto geologico a Largo Santa Susanna che manterrà la destinazione a uffici; la ex Zecca di piazza Verdi rimarrà sede di uffici di importanti società attraverso una complessa operazione che vede coinvolti anche altri immobili privati da recuperare (e di cui speriamo di poter dare presto notizia ufficialmente); la trasformazione dell’area di via Guido Reni procederà esattamente come previsto e programmato; saranno restaurate le Torri Ligini, i cui lavori potranno riprendere speriamo prestissimo, con il rilascio della proroga del permesso di costruire entro l’estate. In conclusione credo che il lavoro fatto, spesso lontano dai clamori e dagli annunci, stia finalmente dando i suoi frutti e di questo bisogna ringraziare tutti i dirigenti e i funzionari che svolgono il loro lavoro con serietà seguendo indirizzi chiari, e i proponenti dei progetti in questione che con grande serietà hanno capito il lavoro in corso, gli obiettivi e la chiarezza dei principi e hanno saputo attendere". (Rer)