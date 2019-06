Business news: Corea del Sud, a giugno prosegue crollo delle esportazioni

- La Corea del Sud ha registrato un crollo delle esportazioni del 16,6 per cento nei primi dieci giorni di giugno, principalmente a causa delle minori spedizioni di semiconduttori, una delle voci chiave dell’export di quel paese. E’ quanto certificano i dati preliminari ufficiali diffusi dal governo di Seul. Nel periodo compreso tra il 1° e il 10 giugno, le esportazioni sudcoreane sono aumentate complessivamente a 10,3 miliardi di dollari, contro i 12,3 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Le spedizioni in uscita di semiconduttori, che lo scorso anno avevano trainato il boom dell’export sudcoreano, e quelle di prodotti petroliferi, sono calate rispettivamente del 30,8 e del 20,1 per cento. Le esportazioni sudcoreane verso Cina e Stati Uniti – i primi due partner commerciali di Seul – hanno subito nei primi 10 giorni di giugno una contrazione del 26,7 e del 7,6 per cento. (Git)