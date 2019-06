Business news: Banca centrale cinese, mercato valutario cinese rimane stabile e migliorerà apertura

- La Cina ha mantenuto un tasso di cambio stabile e migliorerà costantemente l'apertura del suo mercato finanziario, oltre a promuovere la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti transfrontalieri. Lo ha dichiarato Pan Gongsheng, vice governatore della Banca popolare cinese (Pbc o Banca centrale). "Le azioni intraprese dalla Cina per trovare un equilibrio tra flessibilità e stabilità del tasso di cambio sono vantaggiose per i mercati nazionali ed esteri in quanto contribuiranno ad evitare ricadute negative nel mercato finanziario globale e a frenare il deprezzamento competitivo delle principali valute", ha detto Pan. Il vicegovernatore ha spiegato inoltre che gli investitori stranieri hanno acquistato 500 miliardi di yuan (72,3 miliardi di dollari) nel mercato obbligazionario cinese finora quest'anno e c'è una forte richiesta da parte degli investitori stranieri di allocare attività in yuan. (Cip)