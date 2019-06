Business news: Tunisia, investimenti esteri in calo nei primi quattro mesi del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti esteri in Tunisia sono scesi a 280 milioni di dollari durante i primi quattro mesi del 2019, in calo rispetto ai 302 milioni di dollari dello stesso periodo di riferimento del 2018. E’ quanto emerge dai dati preliminari diffusi dall'Agenzia per la promozione degli investimenti esteri (Fipa). Gli investimenti esteri diretti (Ide) sono aumentati del 16,3 per cento nei primi quattro mesi dell’anno rispetto al periodo gennaio-aprile 2018, passando da 727,2 a 845,9 milioni di dinari. Al contrario, gli investimenti di portafoglio sono diminuiti, secondo le stime del 37,3 per cento. Secondo la Fipa, la diminuzione degli investimenti esteri è dovuta al crollo del valore del dinaro nei confronti dell'euro e del dollaro. Il settore manifatturiero (tessile e abbigliamento, cucina, calzature e industria meccanica, elettrica e chimica) ha registrato un aumento del 62 per cento negli investimenti esteri, nel periodo di riferimento. Anche il settore energetico ha registrato un leggero miglioramento del 7 per cento in termini di investimenti esteri. (Tut)