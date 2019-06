Business news: Egitto, output salito a 1,9 milioni di barili equivalenti al giorno

- La produzione di idrocarburi in Egitto ha raggiunto 1,9 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno tra greggio, gas e condensati questo mese di giugno: un record nella storia del paese. Lo ha annunciato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, a un Forum d’affari francese tenuto nell’ambito della conferenza sul gas dell’Osservatorio mediterraneo per l’energia (Ome). "Nel mese di giugno l’Egitto è riuscito raggiungere la più alta media di produzione petrolifera della sua storia con quasi 1,9 milioni di barili di petrolio greggio, gas naturale e condensati", ha detto il titolare del dicastero egiziano, secondo quanto si legge in un comunicato stampa ministeriale. (Cae)