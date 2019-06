Business news: Malesia, nuovo parco industriale attira investimenti giapponesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo parco industriale sostenuto dallo Stato indonesiano, e destinato ad aumentare la produttività del settore manifatturiero di quel paese, ha aperto i battenti a Melaka. Al momento il parco industriale ospita stabilimenti dei produttori giapponesi di apparecchi elettronici Konica Minolta e Kamigumi. Le due aziende sono tra i primi otto affittuari dello Smart Industrial Center. Il parco si trova nello Stato centrale malese di Melaka, non lontano dallo strategico Stretto di Malacca. Il centro è progettato per consentire alle aziende di condividere inventario e altri dati con i fornitori locali; le operazioni logistiche sono integrate al parco industriale per consentire ulteriori risparmi dei costi. Del gruppo iniziale di operatori fa parte anche il produttore locale di componenti metallici Pacestar Industries. Altre cinque aziende realizzeranno stabilimenti nel sito, che dovrebbe raddoppiare in superficie sino a 270mila metri quadrati entro la fine del 2020. Gli investimenti complessivi pianificati ammontano per ora a 144 milioni di dollari. (Fim)