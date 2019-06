Scuola: Gelmini (FI), l'ora di religione non si tocca

- Mariastella Gelmini, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, dichiara in una nota che "l'idea di sopprimere l'ora di religione, contenuta in una mozione parlamentare a firma di senatori appartenenti a vari gruppi, non è assolutamente condivisibile. Né la rende più accettabile l'ipotesi di sostituirla con un'ora di educazione civica, che peraltro, grazie anche all'iniziativa di Forza Italia, verrà reintrodotta a partire dal prossimo anno scolastico. La laicità dello Stato, che certamente condividiamo", continua la parlamentare, "non subisce alcuna lesione: l'ora di religione è facoltativa e peraltro non è un'ora di 'indottrinamento', ma uno strumento per valorizzare le nostre radici ed il nostro patrimonio storico-culturale". (Com)