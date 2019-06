Roma: Montuori, definendo con chiarezza principi e regole abbiamo portato a termini importanti interventi housing sociale

- "I post che parlano di Urbanistica sono spesso lunghi, i tempi dell’Urbanistica lo sono, ma servono a trasformare le città, sul lungo periodo. Vi invito a seguire questo ragionamento che si chiude con qualche buona notizia. Qualche tempo fa il Consiglio di Stato ha chiuso definitivamente il contenzioso che si era sviluppato sulle responsabilità dell’ennesimo stop alla vicenda delle Torri dell’ex Ministero delle Finanze, o le Torri Ligini, all’Eur. Una vicenda che tra cambi di proprietà, assetti societari, ripensamenti, accordi e disaccordi, soprattutto, va avanti da oltre 10 anni. La parola fine a quella parte della vicenda non è importante per andare a rileggere il passato, ma perché ci permette di guardare al futuro. Se ci fosse ancora qualcuno interessato alle polemiche, alle aule di tribunale, o alla evocazione di spettri e gravi dichiarazioni lo rimando alla lettura del passaggio della sentenza lunga e articolata (il resto si trova on line insieme alle fasi precedenti del Tar) che chiarisce come chiudere il passato e riprendere il cammino. Se non vi interessa invece potete saltare alle conclusioni". Così su Facebook l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori. (segue) (Rer)