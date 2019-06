Business news: Huawei prevede primato nelle vendite di smartphone nel 2020

- Huawei non è in pericolo ma è nella sua forma migliore e diventerà il più grande venditore di smartphone del mondo nonostante le crescenti difficoltà. Lo ha dichiarato Shao Yang, capo dell'ufficio strategico di Huawei Consumer Business Group al Ces Asia 2019, in corso a Shanghai. "L'azienda sarebbe dovuta diventare il più grande produttore di smartphone nel quarto trimestre del 2019, ma ora potrebbe volerci più tempo per raggiungere questo obiettivo", ha ammesso Shao. La rapida crescita degli smartphone Huawei è stata guidata dal continuo investimento in tecnologie auto-sviluppate, in particolare grazie alle importanti innovazioni realizzate dall'affiliata HiSilicon, ha osservato il dirigente. (Cip)