Business news: Vietnam, premier Phuc lancia campagna per eliminare plastica monouso entro il 2025

- Il primo ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc ha dichiarato che il suo governo si impegnerà a eliminare l'utilizzo di prodotti in plastica entro il 2025. Il leader ha detto che il paese prenderà misure concrete per controllare lo spreco di plastica. Il premier ha invitato mercati urbani, minimercati e supermercati a eliminare l'utilizzo di prodotti in plastica monouso entro il 2021; l'intero paese dovrebbe seguire questo esempio nei successivi sei anni. Il primo ministro ha suggerito che le autorità individuino una serie di misure per eliminare gradualmente l'utilizzo di plastica non necessario. Al lancio della campagna nazionale per prevenire lo spreco, domenica ad Hanoi, ha detto: "Tredici milioni di tonnellate di rifiuti in plastica vengono rilasciati ogni anno negli oceani e ciò ha conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute delle persone e sullo sviluppo sostenibile di ogni nazione. Meccanismi sensati devono essere sviluppati per diminuire e in seguito eliminare l'importazione di parti in plastica e la produzione di sacchetti in plastica che sono difficili da riciclare". (Fim)