Business news: Nissan, società di consulenza “sfiduciano” l’ad Saikawa

- Due società di consulenza hanno sollecitato gli azionisti del costruttore di automobili giapponese Nissan Motor a votare contro la riconferma di Hiroto Saikawa come amministratore delegato e presidente della compagnia, in occasione dell’assemblea che si svolgerà il prossimo 25 giugno. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”. Glass Lewis e Institutional Shareholder Services (Iss) hanno inviato documenti e materiale contro la riconferma di Saikawa ai loro clienti; Saikawa era direttore rappresentativo dell’azienda durante gli anni in cui si sarebbero verificate le irregolarità finanziarie dell’ex presidente Carlos Ghosn, ha ricordato Glass Lewis, aggiungendo che per questa ragione non è possibile appoggiare l’attuale Ad nel ruolo di supervisione del consiglio di amministrazione. Saikawa avrà bisogno del voto favorevole di almeno metà dell’assemblea degli azionisti il 25 giugno, per poter ottenere la riconferma dei suoi incarichi. L’opposizione di Glass Lewis e Iss potrebbe esercitare un impatto significativo sull’esito del voto, dal momento che diversi investitori istituzionali basano le loro decisioni sulla consulenza delle due società. (Git)