Business news: Cina, investimenti diretti esteri hanno visto crescita del 8,5 per cento su base annua

- La Cina ha visto una crescita costante degli investimenti diretti esteri (Ide) a maggio, secondo i dati ufficiali del ministero del Commercio (Moc). Gli Ide hanno raggiunto il 63,83 miliardi di yuan (circa 9,47 miliardi di dollari) il mese scorso, con un aumento dell'8,5 per cento su base annua. Il Moc ha spiegato che gli investimenti esteri complessivi effettivamente utilizzati negli ultimi cinque mesi sono stati pari a 369,06 miliardi di yuan (53 miliardi di dollari), in aumento del 6,8 per cento su base annua, secondo i dati Moc. (Cip)