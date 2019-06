Business news: Algeria, licenziato il numero uno della compagnia di prodotti petroliferi Naftal

- Il presidente algerino ad interim, Abdelkader Bensalah, ha rimosso dall’incarico Rachid Nadil, amministratore delegato di Naftal, sussidiaria per la distribuzione di prodotti petroliferi della compagnia energetica statale Sonatrach. Nominato nel 2017, Nadil è stato sostituito da Belkacem Harchaoui, già direttore generale della compagnia aerea nazionale Tassili Airlines (Tal) ed ex responsabile della divisione carburanti dello stesso vettore aereo. Al momento non è ancora stata fornita una motivazione ufficiale per il cambio al vertice della principale compagnia controllata da Sonatrach. Lo scorso 23 aprile, il capo dello Stato algerino pro tempore aveva ordinato la destituzione del numero uno dell’azienda petrolifera algerina Sonatrach, Abdelmoumene Ould Kaddour, nominando al suo posto Rachid Hachici. Questi cambi ai vertici delle principali compagnie del paese nordafricano avvengono in un delicato periodo di transizione politica in Algeria. Le proteste di piazza in corso dal 22 febbraio scorso hanno portato alle dimissioni l’ex presidente Abdelaziz Bouteflika e alla nomina al suo posto del presidente del Senato Bensalah. Domenica 2 giugno il Consiglio costituzionale dell’Algeria ha rinviato le elezioni presidenziali a data da destinarsi, mentre centinaia di migliaia di algerini continuano a scendere in piazza ogni venerdì per chiedere le fine dell’intero sistema politico e l’inizio di un nuovo regime democratico nel paese nordafricano. (Ala)