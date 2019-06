Business news: Egitto, tender offshore nel Mediterraneo occidentale a partire da luglio

- L'Egitto intende lanciare a partire da luglio i tender per l’esplorazione offshore di idrocarburi nella sua Zona economica esclusiva del Mediterraneo occidentale. Lo ha annunciato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, a un Forum d’affari francese tenuto nell’ambito della conferenza sul gas dell’Osservatorio mediterraneo per l’energia (Ome). "L'Egitto prevede di tenere una gara internazionale per l’esplorazione di gas naturale nel Mediterraneo occidentale nel terzo trimestre del 2019, un'area incontaminata con potenzialità promettenti", ha detto il ministro. "Le indagini sismiche condotte nel Mediterraneo occidentale e nel Mar Rosso aprono nuove prospettive per le compagnie internazionali", ha aggiunto El Molla. A marzo, l'Egitto ha indetto la prima gara per l’esplorazione di petrolio e gas in dieci zone del Mar Rosso. Il ministro ha annunciato inoltre che l’Egitto “ha riserve che gli consentono di soddisfare i suoi precedenti impegni di esportazione". All'inizio dell’anno incorso, il Cairo ha riavviato le esportazioni di gas verso la Giordania dopo 7 anni di interruzione. Le esportazioni di gas naturale verso la Giordania (cessate nel 2012). Prima dello stop, l'Egitto esportava ogni giorno circa 250 milioni di piedi cubici di gas in Giordania nell'ambito di un accordo firmato nel 2003. (Cae)