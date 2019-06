Business news: Algeria, Sonatrach e portoghese Galp prolungano contratto per 10 anni

- La società algerina Sonatrach e la portoghese Galp hanno siglato un accordo per prolungare per dieci anni il contratto di fornitura di gas naturale per il paese europeo. Lo ha reso noto l'azienda algerina in un comunicato stampa. L'intesa prevede la fornitura al Portogallo di un volume di gas naturale pari a 2,5 miliardi di metri cubi l'anno. Tale accordo, secondo Sonatrach, permetterà alla società algerina di rafforzare la propria posizione come maggiore fornitore della penisola iberica. Sonatrach e Galp avevano firmato un primo contratto nel 1994. (Ala)