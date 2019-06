Business news: Egitto, deficit commerciale sale a oltre il 10 per cento a marzo

- Il deficit commerciale dell’Egitto è balzato a oltre 10 punti percentuali nel mese di marzo, in forte rialzo rispetto al 2,4 per cento registrato a febbraio. Lo ha reso noto l’agenzia nazionale di statistica, Capmas. Il deficit è salito a 4,15 miliardi di dollari a marzo rispetto ai 3,77 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2018. Le esportazioni sono calate a 2,58 miliardi di dollari in contrazione del 3,7 per cento rispetto ai 2,88 miliardi di dollari di marzo 2018. Secondo l’istituto, il calo è da attribuire alla diminuzione del valore di alcuni prodotti esportati, in particolare i capi d’abbigliamento (0,4 per cento), il petrolio greggio (7,3 per cento) e le arance (55,4 per cento). Al contrario, le importazioni sono salite a 6,73 miliardi di dollari, in aumento del 4,3 per cento rispetto ai 6,45 miliardi di dollari di marzo 2018. (Cae)