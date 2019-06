Business news: ad Nissan risponde duramente a blocco riforma governance da parte di Renault

- L’amministratore delegato e presidente ad interim di Nissan, Hiroto Saikawa, ha reagito duramente al veto di fatto opposto da Renault alla riforma delle governance della casa automobilistica giapponese. Saikawa ha definito la posizione del costruttore francese, veicolata tramite una lettera del presidente di Renault, Dominique Senard, come “estremamente deplorevole”. Nissan, ha affermato Saikawa in una intervista concessa al quotidiano “Nikkei”, “non ha altra opzione” tranne perseguire una struttura della governance che affidi a tre comitati ad hoc le nomine, le remunerazioni e le revisioni dei conti. “L’unica cosa che possiamo fare è continuare a cercare di ottenere la comprensione di Renault”, ha dichiarato Saikawa. “Voglio che Renault supporti le nostre riforme della governance, ha aggiunto l’ad di Nissan, rivelando che dopo aver ricevuto la lettera di Senard, le due aziende hanno avviato discussioni. Renault starebbe premendo per includere suoi amministratori nei nuovi comitati allo studio di Nissan, ma per ora Saikawa non pare disposto ad accettare: “Se anche queste fossero le effettive condizioni di Renault, non potremmo fare compromessi così facilmente”, ha detto Saikawa. (Git)