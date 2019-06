Roma: Montuori, definendo con chiarezza principi e regole abbiamo portato a termini importanti interventi housing sociale (2)

- "La sentenza è importante e chiarisce, secondo me - aggiunge - tre aspetti. Sugli accordi Comune concessionari (in particolare sull’accordo sottoscritto nel 2015): '15 (…) è stato il secondo protocollo inter partes (mai effettivamente denunciato dal Comune) ad elidere, per frontale incompatibilità, i contenuti del primo e, così, a determinare l’implicita rinuncia, a parte del Comune stesso, al conseguimento del cospicuo contributo che le sarebbe spettato solo se ed in quanto il primo progetto di valorizzazione (implicante l’effettiva demolizione e ricostruzione delle ‘Torri dell’Eur’, con anche il concreto mutamento della loro destinazione d’uso) fosse stato concretamente portato a compimento'. Sul concetto di 'valorizzazione' e sugli oneri dovuti alla Amministrazione: '15.1. Vale peraltro sin d’ora procedere ad un’osservazione, significativa per quanto in seguito verrà detto. Nel contesto dell’art. 3 del citato d.l. n. 351/2001 non si rinviene un’unica e predeterminata soluzione edilizia idonea a rientrare nel novero definitorio della ‘valorizzazione’. Certamente tanto non consegue al tenore letterale del co. 5 del predetto art. 3. In poche parole, non può definirsi ‘valorizzazione’ – alla luce di quel testo legislativo – solo un intervento implicante demolizione e ricostruzione di un fabbricato o solo quello che ne comporti altresì un mutamento della sua precedente destinazione d’uso. Pertanto, anche un meno impegnativo progetto di restauro e risanamento conservativo di un immobile ovvero di un complesso immobiliare può valere a concretare un progetto di ‘valorizzazione’ ai sensi e per gli effetti del d.l. n. 351/2001. Dato ciò, non si può allora non sottolineare qui che, nella vicenda in discorso, il Comune non si è fatto – ma neppure Alfiere, per parte propria – parte diligente ed attiva (come invece in occasione del primo e più complesso progetto di valorizzazione, però non portato a termine) per ‘stimare’, in occasione del secondo protocollo inter partes, alla luce delle conseguenze riconducibili all’art. 3, co. 15, del citato d.l. n. 351/2001, quanto valesse il (diverso) contributo dovuto all’ente territoriale per effetto dell’attuazione del p.d.c. n. 347/2015' ". (segue) (Rer)