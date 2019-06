Business news: Malesia, oltre mille compagnie di costruzione in gara per Collegamento ferroviario della Costa Orientale

- Più di mille compagnie di costruzione della Malesia stanno seguendo il 40 per cento dei lavori civili del progetto Collegamento Ferroviario della Costa Orientale (Ecrl) seguendo una prova per identificare possibili subappaltatori, ha detto il direttore del Collegamento Ferroviario della Malesia (Mrl). L'Ecrl sarà una linea ferroviaria elettrica lunga 640 chilometri che attraverserà la Malesia, trasportando passeggeri e treni merci ad alta velocità.Il progetto dovrebbe essere finito entro il 2026. Un totale di 1.321 compagnie registrate con il consiglio dello Sviluppo per la Costruzione dell'Industria (Cidb) hanno fatto richiesta per il subappalto del progetto Ecrl, della società Cina Comunicazioni e Costruzioni (Cccc) durante l’esercitazione di due giorni tenutosi a maggio, ha comunicato in una dichiarazione il Collegamento Ferroviario della Malesia. Numerose richieste vengono da aziende bumiputere, controllate dalla maggioranza etnica del paese, la cui partecipazione in progetti economici chiave è priorità del governo. (Fim)