Business news: Corea del Sud, ministeri richiedono aumento di bilancio del 6,2 per cento nel 2020

- I ministeri e le agenzie governative della Corea del Sud hanno richiesto ulteriori fondi per un importo pari al 6,2 per cento dell’attuale bilancio dello Stato in vista dell’anno fiscale 2020. Lo ha riferito il ministero delle finanze sudcoreano, sottolineando che la maggior parte delle maggiori richieste di spesa è legata all’espansione delle misure di welfare, alla ricerca, allo sviluppo e alla difesa. Le richieste di bilancio collettive di ministeri e agenzia per il 2020 ammontano collettivamente a 498.700 miliardi di won (422 miliardi di dollari), 29.100 miliardi in più rispetto al bilancio dell’anno corrente. Il governo ha richiesto in particolare un aumento del 12,9 per cento della spesa destinata alla salute e al welfare, a 181.700 miliardi di won, per espandere la rete di sicurezza sociale. Il bilancio riservato dell’istruzione dovrebbe aumentare del 2,3 per cento, a 72.300 miliardi di won. (Git)