Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, domenica 16 giugno, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: permangono condizioni di alta pressione livellata per una giornata di bel tempo su gran parte del Nordovest. Cieli sereni o poco nuvolosi in Valpadana, annuvolamenti pomeridiani di tipo cumuliforme lungo le Alpi dove non escludiamo locali e brevi acquazzoni temporaleschi. Nubi a tratti sulla Riviera ligure, seppur alternate a fasi soleggiate. Clima caldo in Valpadana, con temperature diffusamente oltre i 30°C. Ben più fresco seppur umido in Liguria, complici i venti di provenienza marittima. Venti deboli. Mare poco mosso. (Rpi)