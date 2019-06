Business news: Taiwan, ordini export in calo per il settimo mese consecutivo

- Gli ordini di esportazione delle aziende di Taiwan sono diminuiti per il settimo mese consecutivo a maggio rispetto stesso periodo dell'anno scorso, secondo quanto riferiscono gli ultimi dati diffusi dall'Autorità degli affari economici dell'isola. Gli ordini di esportazione per le imprese di Taiwan hanno perso il 4,8 per cento su base annua a 27,72 miliardi di dollari il mese scorso. Nei primi cinque mesi del 2019, gli ordini di esportazione di Taiwan sono diminuiti del 4,2 per cento su base annua a 129,88 miliardi di dollari. Mese su mese, gli ordini di esportazione a maggio sono aumentati del 7,3 per cento da aprile. Alla fine di maggio l'autorità statistica di Taiwan ha abbassato le sue previsioni per la crescita economica del 2019 dell'isola al 2,19 per cento. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" secondo cui l'ultima previsione di crescita è stata di 0,08 punti percentuali in meno rispetto a quella precedente di febbraio. (Cip)