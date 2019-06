Business news: India, inflazione al dettaglio al 3,05 per cento a maggio

- L’inflazione al dettaglio in India è salita a maggio al 3,05 per cento, il tasso più alto da sette mesi. Ad aprile, dopo l’ultima correzione dell’Ufficio centrale di statistica (Cso), è stata del 2,99 per cento; a marzo del 2018 del 4,87 per cento. Sul rialzo hanno inciso soprattutto i prezzi dei generi alimentari, il cui paniere ha registrato un aumento dell’1,83 per cento. L’indice dei prezzi al consumo è inferiore all’obiettivo programmato a medio termine dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, del quattro per cento. (Inn)