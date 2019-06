Business news: China Mobile lancia il primo progetto per rete 5G dal valore di 2,79 miliardi di dollari

- La compagnia di telefonia cinese China Mobile ha iniziato ad accettare le offerte per la prima fase del suo 5G nel 2019 - per un totale di 19,26 miliardi di yuan (2,79 miliardi di dollari) - segnando il lancio ufficiale della rete su larga scala 5G in Cina. La compagnia il 10 giugno la società ha pubblicato un avviso sul proprio sito web ufficiale per le offerte, specificando i requisiti per la prima fase del suo progetto di rete wireless 5G nel 2019. Il progetto di offerta comprende due parti: una per la progettazione della rete wireless e l'altra per la ricerca di fattibilità. Il valore complessivo dell'offerta ha superato la dimensione dell'investimento di circa 17 miliardi di yuan (2,4 miliardi di dollari) che China Mobile potrebbe riversare quest'anno nel 5G, a significare che la società ha incrementato la propria spinta verso la rete superveloce. China Mobile intende offrire servizi commerciali 5G in 40 città entro la fine di quest'anno. (Cip)