Siria: esplosione in deposito munizioni esercito a ovest di Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’esplosione si è verificata oggi in un deposito di munizioni dell’esercito siriano in un sobborgo a ovest di Damasco, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa siriana “Sana”. Secondo fonti citate dall’agenzia siriana l’esplosione sarebbe stata innescata da un incendio divampato nelle vicinanze e non frutto di un attacco deliberato.(Res)