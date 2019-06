Roma: Raggi, domani torna 'ViaLibera', 15 km di strade chiuse a traffico per godere bellezze nostra città a piedi o in bici

- "Domani 16 giugno torna a Roma l’appuntamento con 'ViaLibera', la nostra iniziativa dedicata a pedoni e ciclisti: 15 chilometri di strade chiuse al traffico, dalle 10 alle 19. Per godere le bellezze della nostra città a piedi o in bicicletta. E per quest’edizione abbiamo riservato a cittadini e turisti un treno speciale della Roma-Lido: un convoglio per il trasporto delle biciclette in partenza alle 9.35 dalla stazione Cristoforo Colombo". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Ci sarà anche il Bicibus, un’iniziativa aperta a tutti dove ciclisti esperti metteranno a disposizione la loro esperienza per accompagnare gruppi di amanti delle due ruote su diversi percorsi. Sarà come al solito - aggiunge - una giornata di festa, ricca di iniziative per promuovere un nuovo uso della strada. Tra le vie interessate: via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci, via XX Settembre, piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana, via Veneto. Ancora una volta i cittadini potranno riappropriarsi degli spazi sotto casa e partecipare alle tante attività previste: dalla Fanfara dei carabinieri ai concerti delle bande della Polizia locale e della Polizia di Stato, dall’atletica per bambini fino a tutte le iniziative itineranti". (Rer)