Business news: Bangladesh, istituto Cdp mette in guardia su stabilità macroeconomica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Bangladesh ha raggiunto il livello più basso degli ultimi dieci anni, ha reso noto il Centro per il dialogo politico (Cpd). Il thinktank indipendente ha dichiarato che nell'ultimo bilancio è emersa una frattura nella stabilità macroeconomica, a causa della riduzione nelle entrate, di problemi nel settore bancario e della pressione sul tasso di cambio tra taka e dollaro. La macroeconomia del Bangladesh è ora in una posizione più difficile, ha affermato Debapriya Bhattacharya, ricercatore del Cpd, in occasione della pubblicazione dello studio "Stato dell'economia del Bangladesh e sfide per il bilancio" all'auditorium Cirdap di Dacca. Bhattacharya ha evidenziato come scarse prestazioni nella raccolta delle entrate abbiano danneggiato il piano d'investimento del governo, forzandolo a ricorrere a prestiti a più alti tassi d'interesse. L'economista ha aggiunto che la bilancia dei pagamenti del paese è sotto pressione e che i tentativi del governo di risolvere i problemi del settore bancario devono ancora produrre risultati positivi. (Inn)