Business news: Nepal, economista Banca mondiale Timmer, “lo sviluppo non è possibile senza esportazioni”

- Il Nepal non può svilupparsi senza incrementare le esportazioni. Lo afferma Hans Timmer, capo economista della Banca mondiale per l’Asia meridionale, in un’intervista pubblicata dal quotidiano nepalese “The Himalayan Times”. “Gli alti tassi di crescita sono un segno positivo e potrebbero continuare per qualche tempo in Nepal, data la presenza di un governo stabile e il focus sugli investimenti. Tuttavia, la grande preoccupazione è che la crescita del Nepal sia stata guidata principalmente dalla domanda interna e non dalle esportazioni”, premette l’esperto. “Ciò ha ampliato i disavanzi delle partite corrente e fiscale. Il Nepal sta finanziando il deficit delle partite correnti immergendosi nelle riserve valutarie, cosa che non è sostenibile. Quindi, ha bisogno di migliorare le esportazioni”. (Inn)