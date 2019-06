Business news: premier cinese Li, Pechino continuerà riduzione della pressione fiscale

- Il governo della Cina continuerà ad attuare tagli su larga scala delle tasse per migliorare l'ambiente imprenditoriale del paese. Lo ha dichiarato il premier Li Keqiang durante un incontro a Pechino con il presidente della Banca mondiale, David Malpass. "Il governo cinese approfondirà le riforme nel razionalizzare l'amministrazione e delegare il potere. Saranno attuate riduzioni fiscali e tariffarie su larga scala per costruire un ambiente commerciale più orientato al mercato, basato sulle leggi e internazionalizzato, promuovendo così uno sviluppo di alta qualità", ha detto Li. Il premier ha anche detto che la Cina, in quanto più grande paese in via di sviluppo, è pronta ad adempiere alle proprie responsabilità e obblighi nei confronti della comunità internazionale, pur perseguendo i propri interessi. (Cip)