Business news: Foxconn pronta a trasferire altra produzione dalla Cina agli Usa

- Il colosso dell’elettronica taiwanese Foxconn ha messo in guardia dalla crescente frattura causata all’industria tecnologica globale dalle ostilità commerciali tra Cina e Stati Uniti. L’azienda, una delle principali fornitrici di Apple, ha annunciato di essere pronta non soltanto ad espandere la propria capacità produttiva negli Stati Uniti, ma anche a spostare fuori dalla Cina la produzione degli iconici iPhone. Anche se sinora Apple non ha chiesto a Foxconn di spostare la produzione, le due aziende tecnologiche osservano da vicino e con apprensione gli sviluppi delle ostilità tra le due maggiori potenze globali, ha dichiarato il responsabile dei semiconduttori di Foxconn, Young Liu, in occasione del primo “investor day” organizzato dall’azienda nei suoi 45 anni di storia. Liu, che ha presieduto l’evento, dovrebbe assumere nelle prossime settimane la guida di Foxconn dal fondatore e presidente Terry Gou, che ha deciso di candidarsi alla presidenza di Taiwan. (Cip)