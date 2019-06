Centrodestra: Parisi, nuova casa politica per fare riforme radicali

- "La nostra area politica ha perso milioni di voti negli ultimi dieci anni e noi abbiamo il dovere di ricostruire un'identità, liberale, popolare, riformista, tutti insieme, per ridare una casa a chi, deluso, non vota più. Adesso è il momento per farlo, basta rinviare". Lo ha detto Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia. "Un anno fa, alle elezioni politiche, Pd e Forza Italia sono stati i due grandi sconfitti - aggiunge Parisi - Il Pd ha fatto qualcosa con le primarie, ha portato la sua gente in piazza, ha cambiato il gruppo dirigente e alle Europee è passato dal 17 per cento al 23 per cento. Forza Italia ha dimezzato i suoi voti e non ha fatto niente per rimediare. Dobbiamo ricostruire un'area politica che voglia fare le riforme radicali che servono al nostro Paese, – prosegue Parisi – dalla scuola, alla pubblica amministrazione, al nuovo welfare, provvedimenti chiari che rimettano in moto la nostra economia. Dobbiamo riunirci nelle prossime settimane per ricostruire quest'area nuova, partendo dai nostri valori fondanti. Siamo quelli che credono nello Stato di diritto, che credono che lo Stato possa essere leggero ed efficiente, invece che enorme e costoso. Si tratta di un grande lavoro che va fatto con le comunità, con chi fa impresa e non sopporta più burocrazia e fisco oppressivi, con i funzionari che vogliono lavorare in una Pubblica amministrazione efficiente, con chi ha voglia di darsi da fare, con coloro che non hanno mai fatto politica ma hanno voglia di impegnarsi; con Forza Italia e con partiti e movimenti della nostra area politica. Mi rivolgo anche a quella parte del Pd che non ha accettato la svolta a sinistra del partito con Zingaretti segretario. Lavoriamo insieme, ricostruiamo una identità liberale, popolare, riformista. Di alleanze parleremo dopo. Lo dobbiamo a noi, ai nostri figli e al futuro dell'Italia".(Com)