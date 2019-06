Municipio Roma VIII: Raggi, parco Falcone e Borsellino riaprirà presto

- "Ho incontrato le famiglie del Comitato Parchi Colombo. Ho voluto rassicurarli di persona: il parco Falcone e Borsellino nel Municipio VIII riaprirà presto! A inizio giugno abbiamo inaugurato all’interno dell’area verde un nuovo playground con tanti giochi per i più piccoli. Dopo soli cinque giorni il parco è stato chiuso a causa del comportamento incivile di diverse persone che hanno pensato bene di utilizzare il cancello di ingresso come altalena". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Risultato: cancello rotto e pericolante. Per ragioni di sicurezza - aggiunge - i vigili hanno dovuto chiudere l’intera area. Voglio dare una bella notizia a tutti coloro che abitano alla Montagnola e nei vicini quartieri: a breve ci saranno gli interventi per sistemare il cancello e rimettere tutto in sicurezza. Presto le famiglie, ma soprattutto bambini e ragazzi potranno di nuovo tornare a passeggiare e giocare con altalene, i giochi a molla, il campo per basket, calcio e pallavolo e nell’area pattinaggio". (Rer)