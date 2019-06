Milano: Milanosport, oggi oltre mille persone a inaugurazione Palalido

- Sono state 1070 le persone che hanno deciso di partecipare alle visite guidate gratuite in occasione dell'open day organizzato da Milanosport per dare a tutti i cittadini la possibilità di scoprire il nuovo Palalido, ora Allianz Cloud. Lo comunica una nota diffusa oggi da Milanosport. Una riapertura molto attesa quella del Palalido, visto che il palazzetto rappresenta infatti un pezzo di storia di Milano e dello sport. Non sono state poche infatti le persone che si sono lasciate trasportare dai ricordi di quando lo frequentavano anni prima. È piaciuto molto a giovani, meno giovani, famiglie e bambini. Dopo il taglio del nastro alla presenza delle autorità di ieri, 14 giugno, si è voluta offrire la possibilità a tutti di conoscere l'Allianz Cloud, pronto per tornare a essere il fulcro della vita sportiva (e non solo) meneghina. Il Palalido era rimasto attivo fino al 2010. In seguito, Milanosport e l'amministrazione comunale hanno deciso di rinnovare la struttura del palazzetto e adeguarle alle nuove esigenze dello sport e della polifunzionalità, puntando alla realizzazione di un impianto capace di ospitare eventi sportivi di grande rilevanza, anche internazionale, dalla pallacanestro alla pallavolo al tennis, oltre che spettacoli, concerti ed eventi di vario genere. Demolito nel 2012, dopo una lunga serie di interventi, dagli originari 3500 posti, il palazzetto oggi vanta la possibilità di ospitare più di 5.000 spettatori. Dell'antico Palalido, l'Allianz Cloud conserva il parquet, a simboleggiare una rinascita che non dimentica le proprie origini. (Com)