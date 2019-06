Milano: De Corato, oggi in visita a dipendente Atm aggredito

- Nel pomeriggio di oggi, l'assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha diffuso una nota in cui comunica di essersi "personalmente recato a casa del conducente ATM che ieri a mezzanotte è stato preso a pugni da un sudamericano ubriaco. Dopo essere stato ricoverato e dimesso dall'ospedale, ho voluto testimoniare la vicinanza mia personale e di Regione Lombardia all'ennesima vittima di aggressioni sui mezzi ATM. È un fenomeno molto grave, per il personale e tutti i passeggeri, che va radicalmente combattuto e stroncato. E noi faremo di tutto per ottenere questo risultato. Al conducente auguriamo una pronta e completa guarigione". (Com)