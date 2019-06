Conflitto d'interessi: Boccia a Di Maio, nuovo Pd sempre pronto anche su digitale e piattaforme web

- Francesco Boccia, deputato ed economista del Partito democratico, a Cosenza, a margine di "Kose concrete", primo forum europeo sull'impresa culturale creativa, ha affermato che "le proposte di legge sul conflitto d'interessi di cui parla il vicepremier Di Maio sono in discussione in commissione Affari costituzionali insieme a quella presentata il mese scorso sul conflitto di interessi digitale: non si affanni e dica ai suoi di accelerare. Spero sia finalmente disposto a normare tutti i conflitti di interessi, compresi quello di società private che usano piattaforme web per influenzare le scelte politiche, attraverso l'analisi e la canalizzazione delle opinioni degli elettori. Fossi in Di Maio", ha aggiunto il parlamentare dem, "mi occuperei e preoccuprei soprattutto dei contributi mensili dati dai deputati cinque Stelle alla piattaforma privata che li ha selezionati. Avremo modo di confrontarci e sono sicuro che verranno fuori le soluzioni migliori per rendere trasparente ogni cosa. Fissiamo insieme i limiti all'assunzione e al mantenimento di cariche politiche per quegli editori operanti nel settore della comunicazione elettronica e dei gestori di piattaforme web e vietiamo le attività di profilazione o di alterazione inconsapevole del comportamento degli elettori, il cosiddetto 'nudging' attraverso il web. Di Maio", ha concluso Boccia, "è pronto a far approvare una norma seria sul conflitto di interessi moderna e al passo con i tempi? Le norme sono in Parlamento, il nuovo Pd è sempre pronto. Approviamole".(Rin)