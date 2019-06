Grecia: Tsipras, elezioni parlamentari diverse da quelle europee (4)

- Il portavoce del governo, Dimitris Tzanakopoulos, ha annunciato nei giorni scorsi che le elezioni anticipate in Grecia per il rinnovo del Parlamento di Atene si terranno il prossimo 7 luglio. Tzanakopoulos ha spiegato che Tsipras, dopo avere consultato il ministro dell’Educazione ha deciso di proporre il 7 luglio come data per la consultazione elettorale, in modo da non incidere sugli esami di ammissione alle università. (segue) (Gra)