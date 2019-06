Grecia: Tsipras, elezioni parlamentari diverse da quelle europee (5)

- Il quotidiano di Atene “Kathimerini” ha scritto in precedenza che l’annuncio da parte del portavoce dell’esecutivo è visto come un “tentativo” per prendere tempo rispetto alla nomina del presidente del Consiglio di Stato e il procuratore capo della Corte suprema greca, i cui mandati scadranno il prossimo 30 giugno per limiti di età. Su questo punto, Tzanakopoulos ha chiarito che c'è un governo in carica “che adesso mantiene tutti i suoi poteri e le sue responsabilità” Tuttavia, ha affermato il portavoce dell’esecutivo che "c'è una forte preoccupazione da parte dell'opposizione che è collegata allo sforzo di manipolare la giustizia, non abbiamo alcuna preoccupazione". Nuova democrazia (Nd), principale partito di opposizione uscito vincitore dalle elezioni europee, ha insistito sul fatto che il governo non ha la “legittimità morale” e “politica” per prendere decisioni "che vincolerebbero il paese nei prossimi anni". (Gra)