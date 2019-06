Zeffirelli: il cordoglio del Presidente Fontana, mi piace ricordarlo protagonista alla Scala

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha diffuso oggi una nota per esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del Regista Franco Zeffirelli. "Ci ha lasciati Franco Zeffirelli, un italiano che ha contribuito a rendere grande il nostro Paese nel mondo. Un genio capace di stupire e di interpretare in maniera unica ogni situazione che affrontava. Mi piace ricordarlo come assoluto protagonista della Scala di Milano dove ha messo in scena numerose e indimenticabili rappresentazioni". (Com)