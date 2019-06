Bielorussia-Egitto: presidente Lukashenko riceve omologo al Sisi il 18 giugno

- Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko terrà dei colloqui bilaterali con il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi a Minsk il prossimo 18 giugno. Lo riferisce il servizio stampa della presidenza bielorussa. Il capo di Stato egiziano si recherà in Bielorussia per una visita ufficiale dal 17 al 19 giugno. "I colloqui si terranno il 18 giugno presso il Palazzo dell'Indipendenza in un formato ristretto e un formato ampliato con la partecipazione di membri delle delegazioni, con l'obiettivo principale di espandere il commercio e la cooperazione economica", si legge nel comunicato. I due leader sono destinati a discutere l'attuazione di progetti comuni, le prospettive di cooperazione in vari settori e lo sviluppo di relazioni politiche, anche all'interno delle organizzazioni internazionali.(Res)