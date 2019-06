Zeffirelli: Tofalo (M5s), profonda tristezza, ha portato lustro all'Italia

- Il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, esprime in una nota "profonda tristezza per la scomparsa di Franco Zeffirelli. Grande Maestro del '900 che ha trasmesso emozioni e portato lustro all'Italia con il suo straordinario lavoro. Dall'arte alla politica, senatore e membro, tra le altre, anche della 4ª commissione Difesa, alla famiglia il più sentito cordoglio". (Com)