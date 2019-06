Ambiente: Patané, green economy unica via per sviluppo. Successo per iniziativa con Gentiloni e Gualtieri

- "Filo conduttore di 'Save The future', la consapevolezza che lo sviluppo o è sostenibile o semplicemente non è. E che l'economia circolare e la green economy sono le uniche vie percorribili per assicurarlo, in modo inclusivo, partecipato e con maggiore e migliore qualità. Insomma per dirla come l'ha detta Paolo Gentiloni, dobbiamo lavorare per assicurare a tutti la cosiddetta 'crescita felice'". Così in un comunicato Eugenio Patanè, consigliere regionale del Pd e organizzatore dell'evento Save The Future sulla sostenibilità ambientale, che si è tenuto venerdì e sabato presso l'azienda agricola biologica 'Castel di Guido'. "'Save The future" è stato un grande successo, non solo da un punto di vista del numero di presenze, ma soprattutto sotto l'aspetto dei contenuti che chi è intervenuto ha saputo mettere al centro del dibattito. L'evento, tra venerdì e sabato - aggiunge Patanè - ha visto la partecipazione di oltre 500 persone e gli interventi di importanti personalità del mondo della politica e soprattutto dell'ambientalismo italiano, tra cui: Paolo Gentiloni, Roberto Gualtieri, Ermete Realacci ed Edo Ronchi. Il seminario ha seguito la trama dell'Agenda '20-30' parlando di biodiversità, economia circolare, sviluppo sostenibile, del rapporto difficile tra ambiente e salute soprattutto quando c'è l'impatto delle attività economiche. E poi, ancora, di città sostenibili, di reti energetiche, trasporti, rifiuti e politiche amministrative per tutelare la salute dei cittadini e per migliorare la qualità della vita. Ci siamo dati appuntamento al prossimo autunno per iniziare a dare forma certa alle tante idee e alle buone pratiche emerse in queste due giornate di impegno e proficuo lavoro". (Com)