Sudan: segretario generale Lega araba domani a Khartum

- Il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul-Gheit, si recherà domani in visita in Sudan per invitare le fazioni del paese ad attenersi al percorso politico per raggiungere una transizione politica democratica. Lo riferisce il portavoce della Lega araba, Mahmoud Afifi. Il segretario generale della Lega araba avrà un incontro con il capo del Consiglio militare di transizione e i rappresentanti dei movimenti politici di opposizione. Ieri il portavoce del Consiglio militare di transizione Shams al Din Kabbashi ha dichiarato che sono stati sventati diversi tentativi di colpo di Stato nelle ultime settimane e che i responsabili sono stati arrestati. (segue) (Cae)