Usa: Trump su presidenziali 2020, mercati crolleranno in caso di mia sconfitta

- I mercati internazionali crolleranno nel caso in cui il presidente Usa, Donald Trump, non dovesse riconfermarsi alle presidenziali statunitensi del 2020. Ad affermarlo è lo stesso Trump sul suo profilo Twitter. “La Trump Economy sta registrando record e ha una lunga strada da percorrere... Tuttavia, se qualcuno prenderà il sopravvento nel 2020 (conosco molto bene la competizione), ci sarà un crollo dei mercati mai visto prima”, ha scritto Trump che si prepara a lanciare ufficialmente la sua campagna "Keep America Great" a Orlando, in Florida, il prossimo martedì 18 giugno. Al momento sono 20 i candidati alle primarie del Partito democratico, tra questi figurano l'ex vicepresidente Usa, Joe Biden, e il senatore Bernie Sanders.(Was)