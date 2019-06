Giustizia: Fratoianni (Si) su Lotti, richiamo a garantismo di tanti Pd è furbata pelosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Fratoianni, "in questa vicenda, pertanto, il giudizio è tutto politico e la politica è obbligata a prendere posizione: a che titolo un deputato della Repubblica, ex ministro, uomo di potere, intrattiene rapporti con magistrati, per stabilire gli equilibri in seno al Consiglio superiore della magistratura? A che titolo la politica si interessa delle nomine all'interno delle procure italiane?E' normale che la politica intervenga in maniera così pesante e scomposta su un potere che dovrebbe essere autonomo e separato da quello legislativo? E' normale che un politico, già indagato da una Procura dello Stato, intervenga per influenzare e stabilire sostituzioni e nomine in quella stessa Procura? E' lecito anche soltanto incontrarsi per 'esprimere opinioni' in un contesto di quel tipo, nottetempo, come se si trattasse di una scampagnata o di una cena fra amici? La risposta a tutte queste domande è no", prosegue il rappresentante di Sinistra italiana, "nella maniera più assoluta". (segue) (Com)